「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥｆｒｏｍＥＸＩＬＥＴＲＩＢＥ」の川村壱馬が出演する新ＣＭが５月３０日から全国で放送開始する。同ＣＭはプレミアム果実グミ「コロロ」の新ＴＶＣＭ「早口攻撃」篇。公式ブランドサイトは２８日に公開された。川村が圧倒的なスピードと密度で繰り出す高速ラップ「早口攻撃」に挑戦し、作詞、楽曲監修は「梅田サイファー」のテークエム、作曲はＫｅｎｎｙＤｏｅｓが務めた。高速ラップに挑戦