韓国代表に冷酷な現実が突きつけられた。英紙『ガーディアン』は5月28日、北中米W杯に出場する48カ国の主要メディアと関連する専門家のネットワークを通じて、韓国代表のプレビュー記事を公開した。【画像】ソン・フンミンにハゲ疑惑同紙は、韓国のトーナメント進出の可能性は高くないという悲観的な評価を下している。この記事は韓国の解説委員であるソ・ヒョンウク氏が執筆しており、ホン・ミョンボ体制の戦術的な問題から選手の