農水省は27日、省内で「食品容器包装等情報交換会」の初会合を開いた。昨今の中東情勢の緊迫化を踏まえ、食品製造、流通･小売、外食･中食などに関わる関係業界と行政の間で食品容器包装などに関わる需給情報を共有し、市場の安定に資することを目的としたもの。オンラインでの開催で約250アカウントが参加した(行政関係者含む)。この日は経産省から原油の代替調達の動向や石油需給の見通し、当面の備蓄方針などが報告された。また