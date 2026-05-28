サッカー日本代表ＦＷ前田大然（２８）＝セルティック＝が２８日、都内で初の自叙伝「がむしゃらなぜ俺は、こんなに走るのか―。」（幻冬舎）の出版を記念した取材会を行った。取材の中では５月１５日のメンバー発表の瞬間のついて聞かれたが、前田は「瞬間は寝ていたので…」と告白。続けて「寝たというのも興味ないわけじゃなくて、（優勝を懸けた）リーグ最終戦が翌日に控えていたので、時差もあって、その発表より、まず