フリーアナウンサーの今川菜緒がお笑いコンビ「見取り図」リリーと結婚していたことが２８日、分かった。リリーが２７日深夜放送のＴＢＳラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜・深夜０時）で結婚したことを電撃発表。お相手については「フライデー襲撃の」と実名を明かさなかったが、２０２５年８月にツーショット写真と共に交際が報じられた今川アナであることをにおわせた。今川の所属事務所は、今川の結婚を「事実で