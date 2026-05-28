資料レクザムホール（香川県県民ホール）高松市玉藻町 高松市のレクザムホールで2026年10月17日、ヴェルビエ祝祭室内管弦楽団のコンサートが開催されます。 国際的に注目されるピアニスト・藤田真央が、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第2番と第1番の2曲で共演するほか、ベートーヴェンの交響曲第2番が演奏されます。指揮は同楽団の音楽監督を務めるガボール・タ