巨人は２８日、５月１０日の「母の日」に開催された「ＮＰＢマザーズデー２０２６」（中日戦・バンテリンドーム）で、選手が試合や練習で使用した母の日仕様のピンク色の野球用具を、スポーツチーム公認オークション「ＨＡＴＴＲＩＣＫ」に出品すると発表した。社会貢献活動「Ｇｈａｎｄｓ」の一環で、出品数は計２７点（セット出品あり）。用具は、坂本勇人内野手、大勢投手ら１６選手が提供したバットやスパイクなどで、各