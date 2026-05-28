朝からくすみが気になる日が増えてくる40代。血色感を足せるチークは、マストアイテムだと思いがちです。けれど、実際にはチークを足すことでやりすぎ感が出て老けて見えたり、どこか垢抜けない印象になる人もいます。49歳の筆者が、自身の実体験や周囲の同年代を観察するなかで気づいたのは、「チークをしないほうが若く見える人」には共通する“肌の状態の特徴”があるということでした（※写真は画像加工による）。◆【ノー