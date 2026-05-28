日本バレーボール協会は２８日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）で会見。この日、東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）について「説明会」を行った。協会によれば、佐藤容疑者は２７日、東京・板橋区のパチンコ店で遊戯。その後、同容疑者の忘れ物の中から乾燥大麻が見つかったという。佐藤容疑者