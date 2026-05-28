NHKで好評放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。戦国時代、主人公・豊臣秀長（＝小一郎／仲野太賀）が、兄・秀吉（＝羽柴秀吉／池松壮亮）を支え、兄弟で天下統一を成し遂げるまでの軌跡を描く物語は快調に進行中。5月24日に放送された第20回「本物の平蜘蛛」では、小一郎が秀吉と共に、謀反を起こした松永久秀（竹中直人）の説得を試みる様子が描かれた。この回がユニークだったのは、あらゆることの真実が見えず、視聴者を煙に