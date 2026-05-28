広陵高野球部暴力問題の第三者委員会は、上級生による集団的な暴力行為があったと認定し、いじめに該当すると判断。甲子園出場を目標とする過度な同調圧力が暴力へのハードルを下げたと指摘し、部や学校の対応にも問題があったとした。