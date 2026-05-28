ハロー！プロジェクトの公式サイトが28日に更新され、アイドルグループ「Juice＝Juice」の江端妃咲（19）が体調不良のため、同日開催を予定していたオンラインイベントを欠席することを発表した。同サイトでは「Juice=Juice江端妃咲WithLIVEオンライン個別お話し会開催延期のお知らせ」とし、「メンバーの江端妃咲ですが、体調不良のため本日開催を予定しておりました『MORE! MORE! EP』発売記念 WithLIVEオンラインお話し会を