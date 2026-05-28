大阪地裁大阪地検特捜部が捜査した業務上横領無罪事件で違法な取り調べをしたとして特別公務員暴行陵虐罪で審判に付す決定が出た元特捜部の検事田渕大輔被告（54）に関し、大阪地裁は28日、7月10日に付審判初公判を開くことを明らかにした。事件では、不動産会社プレサンスコーポレーションの山岸忍元社長（63）の無罪が確定。山岸氏は田渕検事が同罪で不起訴になったことを不服として付審判を請求し大阪高裁が2024年、付審判