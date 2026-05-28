大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日は男子日本代表のキックオフ記者会見が行われる予定だったが、急きょ騒動の説明会見に変更。陣営は、逮捕を受け他の選手に所持品検査を行ったと発表し、問題がなかったことを主張した。警視庁によると、佐藤容疑者は所持品から大麻が見つかった。国分裕之専務理事は、他の選手について