フランスは自国が保有する核兵器の抑止力いわゆる「核の傘」をヨーロッパ各国に広げる構想を打ち出していますが、北欧のノルウェーがこの構想への参加に意欲を示しました。ロイター通信によりますと、フランスのマクロン大統領とノルウェーのストーレ首相は27日に行った会談でフランスの「核の傘」をヨーロッパに広げる構想をめぐる協議にノルウェーも参加することに合意しました。一方で、ストーレ首相は平時にノルウェー国内に核