感性と野性を調和させたモデリスタの専用カスタマイズトヨタは2026年5月28日、堅牢な走りと実用性を両立させたピックアップトラックの新型「ハイラックス」を発売しました。ハイラックスには、個性をより際立たせるモデリスタブランドのカスタマイズアイテムも設定されています。ハイラックスは、1968年の初代誕生以来、世界190以上の国と地域で販売され、人々の暮らしや仕事を支え続けてきた実用車です。日本市場では、高いQD