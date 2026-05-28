予算200万円以下で狙える希少な「6速MT」モデル昨今、国産車・輸入車を問わず新車価格の上昇が続いており、手頃な価格で走りを楽しめるモデルを探すのが難しくなっています。とりわけ「手頃な価格で買えるMT（マニュアルトランスミッション）のスポーツモデル」は、国産車・輸入車を問わず激減しており、クルマ好きにとっては悩ましい状況が続いています。「予算200万円以下で、純粋に運転が楽しいMT車が欲しい」……そんな思い