韓国の歌謡オーディション番組の日本版『ミスタートロット ジャパン』（テレビ東京系）ファイナリストによるグループ・ミスタートロットジャパンが、5月27日にデビューアルバム『ミスタートロットジャパン-JOURNEY-』をリリースし、キングレコードよりメジャーデビュー。同日、メンバーの牛島隆太、Masato、島 憂樹、風水ノ里恒彦が、発売日当日に東京・カメ