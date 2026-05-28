-真天地開闢集団-ジグザグが、本格始動10周年を記念した東阪アリーナ公演を開催。また、10周年イヤー第1弾となる新曲「其の慈愛で」（読み：そのあいで）を6月3日に配信リリースする。 （関連：-真天地開闢集団-ジグザグ、飛ぶ鳥を落とす勢いで拡大する参拝者の輪カリスマ性とエンタメ精神が爆発した日本武道館公演） 単独禊『ジグザグ 10周年記念禊』は、11月23日にTOYOTA ARENA TOKYO、12月13日に大阪