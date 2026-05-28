Activision Blizzardが提供するチーム制アクションゲーム『オーバーウォッチ』とYOASOBIのコラボが発表された。コラボは7月1日より始まり、キリコ、ゲンジ、ハンゾーをはじめとしたヒーローたちのスキンや、さまざまな報酬が実装される。 （関連：【画像】キリコのYOASOBIコラボスキンもお披露目） 本コラボでは、ゲーム内でYOASOBIならではの“物語と音楽”の世界観を楽し