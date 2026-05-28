北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判です。暴行に加わった滝沢被告は八木原被告について、「目の前で彼氏がやられているのにのんきに笑っていたのが怖かった」などと証言しました。（滝沢海裕被告）「話し合うと言っていた。ケンカになるとは思っていなかった」５月２８日の裁判員裁判でこう話した滝沢海裕被告は、被害者の長谷さんとは面識がありませんでした。川村葉音被告と滝沢被告、当時１６歳の少年