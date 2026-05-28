アルバTVで放送されている番組「トッププロレッスンK'Sスタジオ」。2026年の番組の中から、アイアンショットで高い精度を誇る吉田鈴のスイング作りのコツを一部紹介。【連続写真】左股関節に乗って左足体重で打つ吉田鈴のアイアンショット私はドローボールが持ち球で、インパクトにかけては左足の使い方が非常に大切だと思っています。理想は、左へ体重移動しながら左股関節に乗ってインパクトすること。左足体重のまま“左の壁