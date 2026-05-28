＜すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント初日◇28日◇イーストウッドカントリークラブ（栃木県）◇6867ヤード・パー72＞ 国内シニアツアーの第1ラウンドが終了した。増田伸洋と飯田耕正が「65」をマークし、7アンダー・首位タイ発進を決めた。【写真】小林正則が今季使用するミズノの新ドライバー6アンダー・3位タイには鈴木亨、谷昭範、プラヤド・マークセン、タマヌーン・スリロット（ともにタイ）が続いた。大会連