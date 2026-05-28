NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。巨人は4選手を入れ替えました。登録となったのは、増田大輝選手と中山礼都選手。増田選手はこれが今季初の昇格、中山選手は5月14日に抹消されて以来の1軍登録となりました。増田大輝選手はここまでファームの28試合に出場し、打率.262、盗塁2をマーク。内外野が守れ、俊足を生かした躍動にも期待がかかります。二軍再調整となっていた中山選手も徐々に打撃の調子を上げており、26日の2軍戦で