日本野球機構(NPB)は28日の公示を発表。ヤクルトは小川泰弘投手を1軍登録しました。小川投手は今季5試合に先発し、1勝2敗、防御率5.19。前回は2日のDeNA戦で6回途中4失点でした。12日にはファームのロッテ戦で6回1失点と好投しています。今季2勝目をかけて西武戦に先発予定です。