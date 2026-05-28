NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。広島は赤木晴哉投手を一軍登録し、菊地ハルン投手の登録を抹消しました。ドラフト5位ルーキー赤木投手はリリーフとしてプロ初登板。10日のヤクルト戦で初先発を務めるも2回無失点で終えていました。ここまで5試合に登板(うち1先発)し、防御率7.11の成績を残しています。プロ2年目の菊地投手は登板の機会がないまま、登録抹消。ここまで2軍で17試合(うち1先発)で2セーブ、防御率1.35としてい