俳優の山下美月が28日、第49回創作テレビドラマ大賞『ある日彼女のパンティーが、』（NHK総合31日後11：00）完成会見に登壇。倉悠貴と共に、真冬での撮影の思い出を語った。【全身ショット】華やか！ワンピース姿で登場した山下美月＆倉悠貴今作は、日本放送作家協会とNHKが共催する「第49回創作テレビドラマ大賞」で、大賞を受賞した加藤予備氏の『ある日彼女のパンティーが、』を映像化した作品。まっすぐすぎて周りから一