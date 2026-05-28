日本バレーボール協会は28日、男子代表の佐藤駿一郎（26）が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、南部正司技術委員会委員長、國分裕之専務理事、内藤拓也業務執行理事が登壇し状況を説明した。南部委員長は、代表監督を務めるロラン・ティリ監督（62）とやり取りについて言及。「やっぱり大型のそういったミドルブロッカーということで期待することは大きかったけども、やはりこのようなことになった場合については、やは