再び負傷者リスト(IL)入りしたドジャースのキケ・ヘルナンデス選手が自身のInstagramで思いを語りました。キケ選手は昨年11月に左肘を手術を受けると、今シーズン開幕前の2月から60日間の負傷者リスト入りとなっており、日本時間26日に復帰していました。復帰から2戦目で今季第1号となるソロホームランを放つなど2打数2安打1打点の活躍をしました。しかし、キケ選手は5回表の守備に入ることなく、キム・ヘソン選手と交代しました。