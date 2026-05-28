お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが28日、自身のSNSを更新。過去に起こしてしまった“喧嘩騒動”を明かし、自身の思いをつづった。【写真】今では売れっ子！過去の大きな過ちを明かした鬼越トマホーク・良ちゃん良ちゃんは「今でこそ喧嘩芸なんて言われてますが吉本本社でコンビでガチ喧嘩して止めに来てくれた先輩達に暴言を吐いて大乱闘になりました」と書き出し、「あの時、警察に通報されていたら逮捕されていたで