歌手のアグネス・チャンさんが5月27日、自身のインスタグラムを更新。母校のスタンフォード大学を訪れたことを報告しました。 【写真を見る】【 アグネス・チャン 】母校スタンフォード大学を訪問 「いまだにとっても身近に感じる場所」 飾らない笑顔にファン反響投稿によると、この日は晴天に恵まれ、アグネスさんはキャンパス内で原稿を執筆していたといいます。また、構内で写真を撮影し、その様子もあわせて公開しまし