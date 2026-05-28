５月２８日、気象庁が発表する気象に関する注意報・警報の体系が大きく変わります。自治体の避難情報と気象庁の注意報・警報を結び付け、住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくするための情報整理とされています。 【図解でわかる】新たな河川氾濫の注意報・警報何がどう変わるのか 今回は、最も覚えるべき点が最も多い河川氾濫の注意報・警報について解説します。（MBS気象・災害担当デスク 福本晋悟） 洪水注意報・警報