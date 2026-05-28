中東情勢の影響によるエネルギー価格の上昇が反映され、来月の電気・ガス料金は値上がりします。大手電力10社は先ほど、6月使用分の電気料金を発表しました。東京電力管内の平均的な家庭の場合、前の月と比べて28円高い8823円となります。前の月と同じ料金の関西エリア以外は、すべてのエリアで値上がりします。また、日本ガス協会は、大手都市ガス4社で6月使用分の料金が値上がりすると発表しました。東京ガス管内の平均的な家庭