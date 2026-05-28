大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日は男子日本代表のキックオフ記者会見が行われる予定だったが、急きょ騒動の説明会見に変更。逮捕の経緯を明かし、全選手に薬物検査を実施すると発表した。佐藤容疑者は身長2メートル5の高身長が武器で、日本代表の「次世代の大型MB」として期待されていただけに激震が走った。南部正司