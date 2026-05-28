熊本地震と断層帯発生から10年となった2016年の熊本地震の余震について、震源域から延びる「日奈久断層帯」や周辺地域では、発生前と比べて地震の回数が約2〜3倍と活発な状態が続いていることが28日、東北大の遠田晋次教授（地震地質学）の分析で分かった。熊本地震前の状態に戻るまで、さらに10年程度がかかるとみられるという。遠田教授は、日奈久断層帯は大きな活断層で活動が活発だと指摘、当面の発生確率について「公表さ