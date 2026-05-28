最高裁判所最高裁第1小法廷は、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対する解散命令を巡る裁判で、審理から沖野真已裁判官を外すよう求めた教団側の忌避申し立てを却下する決定をした。27日付。「裁判の公正を妨げるとはいえない」とした。教団側の申立書によると、沖野氏は判事就任前の2024年7月、教団の問題を含む霊感商法を取り上げた日弁連のセミナーに登壇。「マルチ商法との類似性がある」などと述べたとしている。東