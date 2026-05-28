◇出場選手登録【ソフトバンク】C・スチュワート・ジュニア投手、伊藤優輔投手【日本ハム】山県秀内野手【楽天】滝中瞭太投手、C・マッカスカー外野手【ロッテ】広池康志郎投手【阪神】木下里都投手【巨人】増田大輝内野手、中山礼都外野手【広島】赤木晴哉投手【ヤクルト】小川泰弘投手◇同抹消【ソフトバンク】A・アルメンタ投手【日本ハム】上川畑大悟内野手、エドポロケイン外野手【楽天】小郷裕哉外野手【ロッテ】上田希由翔