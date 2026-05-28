“女芸人マニア”として知られているお笑いコンビ「馬鹿よ貴方は」の新道竜巳が、これから“馬鹿売れ”しそうな女芸人を紹介するこの連載。今回は相方を探す掲示板で出会った、結成からまだ２年足らずながら頭角を現しつつある男女コンビを取り上げる――。お笑い芸人の模範のような男女コンビです。【プロフィル】コンビ名‥今日も元気結成‥２０２４年７月所属事務所‥フリー女性‥ナナ・カップル生年月日‥１９９７