大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、5月28日の放送に同志社大学大学院教授の三牧聖子が出演した。アメリカ政治外交を専門とする三牧が、トランプ大統領の影響力、現在の支持層などについて語った。 大竹まこと「前回お越しになったのが去年2月。約1年ぶりです。世界情勢もアメリカも、この1年でかなり変わってきてしまいま