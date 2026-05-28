「パンのターンがやって来た！」。流通ウォッチャーの渡辺広明氏はそう断言する。値上がりが続くおにぎりに対して、コンビニ各社は焼きたてパンと袋パンの２軸でわれわれの胃袋をつかもうとしている。進撃のコンビニパンは“パン屋再襲撃”できるのか。その戦略に迫った――。年間約６０億個が売れるコンビニおにぎりが「最近、高くなったな…」と感じている人は多いだろう。中でも主力商品のツナマヨはその傾向が顕著で、一般社