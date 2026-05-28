新生ゼロワンの真夏の祭典「火祭り２０２６」（６月１３日、新木場１ｓｔＲＩＮＧで開幕）を前に?××スタイル?中嶋勝彦（３８）が団体の?破壊?を予告した。火祭りは今年で２６回目を数える伝統のリーグ戦。Ａブロックには田中将斗、松永準也、石川修司、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、羆嵐、長井隆之介の６名が出場。Ｂブロックには中嶋に加えてハヤブサ、宮本裕向、橋本大地、土肥こうじ、佐藤嗣崇がエントリーした。初出場とな