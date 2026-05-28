【モデルプレス＝2026/05/28】アーティストのYOASOBI（Ayase／ikura）が28日、都内で行われた「『オーバーウォッチ』× YOASOBI コラボ・新シーズン発表会」に、Activision Blizzard Japan ブランドマネージャーの村田麻氏、シニアゲームプロデューサーのKenny Hudson氏、ナラティブデザインリードのMiranda Moyer氏とともに出席。理想のヒーロー像を明かす場面があった。【写真】YOASOBI、ゲームの世界観をイメージした衣装◆YOAS