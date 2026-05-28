【モデルプレス＝2026/05/28】中島健人が主演、長濱ねるがヒロインを務める映画「ラブ≠コメディ」（7月3日公開）の場面写真が解禁された。【写真】27歳元坂道、沈んだ表情で涙ぐむ高い演技力披露◆中島健人主演「ラブ≠コメディ」主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを