蒜山高原 岡山県、島根県、鳥取県の3県にまたがる国立公園「大山隠岐国立公園」が指定90周年を迎え、6月1日から記念事業が始まります。 【大山隠岐国立公園周遊ドライブスタンプラリー】6月1日から11月30日まで、大山隠岐国立公園内の「スタンプスポット」を巡り、スタンプを集めて応募すると、抽選で景品が当たります。 スタンプスポットは、真庭市に1カ所、鳥取県に6カ所、島根県に5カ所あり、景品は、宿泊補助