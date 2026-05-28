【これからの見通し】引き続き中東関連のヘッドラインに注意、米経済統計発表が目白押し 本日は中東関連の報道に市場が揺れている。イラン革命防衛隊がクウェートにある米軍基地に報復攻撃を行ったとの報道で、原油高、米債利回り上昇、有事のドル買いなどが優勢になっている。その他にも、イスラエルがレバノン都市ティルスにあるヒズボラのインフラを攻撃、トランプ米大統領はイランの提案に満足せず、ベッセント米財