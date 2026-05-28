中東情勢の緊張を受けて上下。一時ドル高円高進む＝東京為替概況 28日東京市場でドル円は一時159.65円を付けた。米軍によるイラン軍事施設への攻撃が報じられたことで朝からドル高が優勢となり、さらにイラン側からの報復攻撃が報じられたことでドル高が強まった。もっともリスク警戒の円買いも見られ、クロス円などが下げる中でドル円の上昇は限定的にとどまった。さらにイラン大統領とパキスタン首相が戦争終結に向けた