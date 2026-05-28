◆女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス第１日（２８日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）午前組がホールアウト。昨年の年間女王で今季もメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）が１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６で回り、首位に立った。今大会は起伏があり、大きなグリーンが特徴の難コース。「ショットが良かったので難しいパットが少なかったです」と佐久間は