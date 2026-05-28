日本バレーボール協会は２８日、東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、２８日に麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された、バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）について、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）で「説明会」を開き、南部正司技術委員長と内藤拓也業務執行理事、国分裕之専務理事が出席した。佐藤容疑者の逮捕容疑は２７日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻