女優の平祐奈が２８日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。インスタグラムを更新し、「今年も大好きな宮崎のとうもろこし頂きましたてっげおいしいっっっ！そろそろ行きたい…！！」とつづり、みずみずしいとうもろこしや自然に囲まれた中での自撮りショットを載せた祐奈。薄めメイクのナチュラルな姿に、フォロワーからは「かぁわいい笑顔癒される」「可愛すぎるってば」「写真めちゃ上手い」「美人さん」