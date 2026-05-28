食卓の味方の「インスタントラーメン」。同じ食べ方で飽きてきてしまうことってありませんか？ 今回は、インスタントラーメンをアレンジした「焼きラーメン」をご紹介します。いつもと違った味わいを楽しめるのはもちろん、スープがないので、残ったスープの処理に悩むこともなくなります。 ▼ 家族が喜ぶ焼きラーメン まず作りたいのが、このレシピ。麺はゆでておき、具材をフライパンで炒めます。麺と付属のスープを加えて炒め